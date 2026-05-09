В Уфе в сквере Юнармейцев состоялось открытие бюстов двух героев

В Уфе увековечили память человека, который первым произнёс фразу «Никто кроме нас», ставшую девизом десантников. В преддверии Дня Победы в сквере Юнармейцев в Уфе состоялось открытие бюста Героя Советского Союза Василия Маргелова. После войны он возглавил воздушно-десантные войска, превратив их в элиту Вооруженных сил СССР. Генерал стал самым знаменитым главкомом ВДВ.

Там же, в сквере по улице Мубарякова сегодня открыли ещё один бюст Героя Российской Федерации Алмаза Сафина. Это высокое звание было присвоено разведчику, оператору десантно-штурмового полка посмертно за мужество и героизм, проявленные в зоне проведения специальной военной операции.

Такие мероприятия, в первую очередь, важны для подрастающего поколения. Они должны с малых лет знать, о том, кто такие герои, и каким нужно быть, чтобы стать героем. У Алмаза это с детства было: он рос шустрым и любознательным ребёнком, всегда был очень активным, энергичным, любил свою малую Родину, Альшеевский район, бывало, что два раза в год приезжал в отпуск.

Динара Сафина, сестра Героя России Алмаза Сафина

После возложения цветов к бюстам Героев в сквере Юнармейцев прошёл торжественный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Строевым шагом с ветеранами воздушно-десантных войск прошли кадеты и учащиеся шаймуратовских классов.

И шаймуратовцы, и юнармейцы, и кадеты – это дорогого стоит, когда дети знают прошлое и живут будущим. Когда надо, чтобы они также могли живым щитом встать на защиту нашей Родины.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
