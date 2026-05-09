В Уфе в сквере Юнармейцев состоялось открытие бюстов двух героев

В Уфе увековечили память человека, который первым произнёс фразу «Никто кроме нас», ставшую девизом десантников. В преддверии Дня Победы в сквере Юнармейцев в Уфе состоялось открытие бюста Героя Советского Союза Василия Маргелова. После войны он возглавил воздушно-десантные войска, превратив их в элиту Вооруженных сил СССР. Генерал стал самым знаменитым главкомом ВДВ.
Там же, в сквере по улице Мубарякова сегодня открыли ещё один бюст Героя Российской Федерации Алмаза Сафина. Это высокое звание было присвоено разведчику, оператору десантно-штурмового полка посмертно за мужество и героизм, проявленные в зоне проведения специальной военной операции.
После возложения цветов к бюстам Героев в сквере Юнармейцев прошёл торжественный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Строевым шагом с ветеранами воздушно-десантных войск прошли кадеты и учащиеся шаймуратовских классов.