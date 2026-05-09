В Уфе на Горсовете состоялся Парад Победы

Тысячи участников и ещё больше зрителей. В Уфе состоялся Парад Победы. С приветственным словом к ветеранам Великой Отечественной войны обратился Глава Башкортостана Радий Хабиров, который поблагодарил защитников Отечества за мирное небо над головой. Почётными гостями на мероприятии также стали участники специальной военной операции, которые сегодня также борются с нацизмом на Донбассе.

Ещё задолго до начала парада площадь перед уфимским Горсоветом начала заполняться людьми. Зрители занимали лучшие места, чтобы в деталях разглядеть праздничное шествие. У многих в руках – плакаты с героями, родными – участниками Великой Отечественной войны.

Знамя Победы на Параде зрители встречают стоя. Затем военный комиссар республики Михаил Блажевич принимает Парад и докладывает о готовности Главе Башкортостана. Обращаясь к ветеранам, Радий Хабиров отметил: благодарные потомки будут бережно хранить великое наследие поколения победителей.

9 мая 1945 года – священная дата, навечно вписанная в историю нашей страны. Сегодня в семьях чествуют фронтовиков, тружеников тыла, вспоминают родных героев. Своей несокрушимой силой воли, мужеством и отвагой они спасли человечество. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто, не щадя жизни, отстаивал наше Отечество. Вечная им слава. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После объявленной минуты молчания в память о павших героях Радий Хабиров отметил, что сегодня воины России вновь ведут борьбу с нацизмом. И наши земляки с честью выполняют свой воинский долг. Некоторые из них смогли принять участие в Параде Победы.

Это не вообразить словами, это самый важный день в жизни любого мужчины, любого защитника Родины. Настолько он важный. позывной «Амин»

Парад Победы стартовал в Уфе ровно в 12 часов. Строевым шагом участники промаршировали перед трибунами, отдавая воинское приветствие ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Месяцы тренировок, доведённые до автоматизма движения, и вот праздничный Парад марширует по центру башкирской столицы. 2000 человек, 25 коробок, которые состоят из военнослужащих из Уфимского гарнизона кадетов, курсантов, представителей исполнительной власти и, конечно же, участников специальной военной операции, которые вернулись домой в краткосрочный отпуск.

Наряду с военнослужащими в одном ряду промаршировали и будущие защитники Отечества. Среди них – курсанты кадетского корпуса имени Героя России Александра Доставалова. По словам парней, для них было огромной честью принять участие в Параде Победы. Ежедневную подготовку к этому событию они начали ещё в начале апреля.

Перед Героями и ветеранам ВОВ испытываем чувство гордости, склоняем перед ними свои головы и встаём на колено. Благодарим их за то, что они воевали. Все воины-интернационалисты, которые отдавали за нас жизнь и воевали, кто-то стал павшим, кто-то получал награды посмертно. Хочется поблагодарить каждого за это. Никита Морозов, курсант Башкирского кадетского корпуса ПФО им. Героя России А. Доставалова