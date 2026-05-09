В уфимском парке Победы прошли праздничные мероприятия к 9 Мая

Праздничные мероприятия продолжились в парке Победы. Радий Хабиров возложил венок славы к Вечному огню, а также к памятникам и мемориалам. Жители Уфы вышли на мероприятие с фотографиями прадедов. Несмотря на то что прошёл 81 год, День Победы – один из долгожданных праздников в нашей стране.
Венок славы к Вечному огню – дань памяти героям, отдавшим жизни за Родину. Центральное место в парке Победы занимает памятник Александру Матросову и Минигали Губайдуллину. Отважные бойцы совершили похожий подвиг – бросились на амбразуру вражеского дзота, закрыв собой пулемётные очереди. И такой герой живёт почти в каждой семье.
А вот современная молодёжь не просто помнит, а делает всё, чтобы сохранить правду о войне. Школьники участвуют в поисковых экспедициях, поднимают останки бойцов, устанавливают имена неизвестных солдат. Выезды проходят весной, летом и осенью в регионы, где проходили ожесточенные бои – в Волгоградскую, Ленинградскую, Ростовскую, Калужскую области, Краснодарский край и в Крым.
Парк Победы – уникальное место. Здесь собрались герои, которыми гордится республика и страна. Возведён памятник-могила дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву, в 2010 году установлены бюсты генералов-героев Великой Отечественной войны Шаймуратова и Кусимова. А два года назад появился памятник Гази Загитову – нашему земляку, который первым водрузил Знамя Победы на крышу Рейхстага в 1945 году.