В уфимском парке Победы прошли праздничные мероприятия к 9 Мая

Праздничные мероприятия продолжились в парке Победы. Радий Хабиров возложил венок славы к Вечному огню, а также к памятникам и мемориалам. Жители Уфы вышли на мероприятие с фотографиями прадедов. Несмотря на то что прошёл 81 год, День Победы – один из долгожданных праздников в нашей стране.

Венок славы к Вечному огню – дань памяти героям, отдавшим жизни за Родину. Центральное место в парке Победы занимает памятник Александру Матросову и Минигали Губайдуллину. Отважные бойцы совершили похожий подвиг – бросились на амбразуру вражеского дзота, закрыв собой пулемётные очереди. И такой герой живёт почти в каждой семье.

А вот современная молодёжь не просто помнит, а делает всё, чтобы сохранить правду о войне. Школьники участвуют в поисковых экспедициях, поднимают останки бойцов, устанавливают имена неизвестных солдат. Выезды проходят весной, летом и осенью в регионы, где проходили ожесточенные бои – в Волгоградскую, Ленинградскую, Ростовскую, Калужскую области, Краснодарский край и в Крым.