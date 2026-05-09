В Башкирии прошла акция «Бессмертный полк» онлайн

В этом году в республике не было шествия Бессмертного полка. Акция прошла онлайн, наблюдать за портретами ветеранов можно было не только на официальном сайте, но и на телеканале «Салям». Как проходила главная акция памяти ветеранов?

Они шагают не по улицам, а по экранам смартфонов и телевизоров. В череде сменяющих друг друга портретов Владислав Павлов вместе с семьёй пытается увидеть своего героя. В «Бессмертном полку» участвуют с самой первой акции, вот уже 11 лет. До последнего верили, что и в этом году пройдутся со штендером по улицам столицы, чтобы рассказать историю прадеда.

За онлайн-трансляцией прямо в палате наблюдала и Гузель Галимова. У женщины обострение бронхита, пятый день находится на лечении в больнице. Из близких героев Великой Отечественной – свёкр и мама, истории от которых она слышала лично. День Победы для женщины – личный праздник.

Современные технологии позволяют не просто встать в виртуальный строй. Наш коллега – монтажёр Булат Магданов – с помощью нейросетей оживил старые фотографии своего деда-ветерана, а затем поделился ими в социальных сетях.

Сейчас нейросети развиваются очень стремительно – буквально через каждые два-три месяца появляются нейросети всё лучше и лучше. Можно сделать фильм со своим родственником, если у вас есть какие-то записи видео старые, с помощью них можно сгенерировать голос и озвучить его. Булат Магданов, видеомонтажёр

Онлайн-формат впервые использовали в 2020 году во время пандемии коронавируса. Нынешнее ограничение связано, в первую очередь, с повышенными мерами безопасности. Регистрация на акцию «Бессмертный полк» проходила с 23 апреля по 6 мая. Что касается очных мероприятий – шествия проходили в зарубежных странах. Памятный марш состоялся во многих городах мира, включая Дели, Вашингтон, Токио и не только.