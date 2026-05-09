В Илишевском районе проходят торжества в честь Дня Победы

Мы получили известие, что папа уезжает в армию. В то время моя мама была беременна. Ночью она в этот же день родила, папа взял на свои руки маленькую девочку и сказал: «Я хотя бы узнал, что у меня дочь родилась, уезжаю спокойно». Утром он отдал маме ребёнка и уехал. С тех пор он больше не вернулся.

Фана Мингазова, труженица тыла