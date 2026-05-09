В Илишевском районе проходят торжества в честь Дня Победы

Торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Илишевском районе. Более 10 тысяч жителей муниципалитета призвали в Красную армию на защиту Родины. Двое из них стали Героями Советского Союза – Анвар Абдуллин и знаменитый лётчик Муса Гареев.
Торжества по случаю празднования Дня Победы Верхнеяркеево стартовали у памятника дважды Герою Советского Союза Мусы Гарееву. Школьники исполнили вальс, после чего жители и гости из числа ветеранов СВО и общественников возложили цветы к монументу легендарному лётчику. Сегодня, как и более 80 лет назад, нашу страну от неонацизма защищают воины Российской армии.
Почтили память солдат и офицеров, павших в боях на монументе славы. Всего из Илишевского района на фронт призвали свыше десяти тысяч человек, а вернулись домой более трёх тысяч. Огромный вклад в Победу внесли и труженики тыла.
Кульминацией праздника стал марш Победы. В пешем строю – ветераны СВО и локальных конфликтов, а также школьники, воспитанники патриотических клубов. По главной улице райцентра проехали образцы военной техники, в том числе и мотоциклы времён войны.
Также зрители смогут насладиться творчеством местных коллективов и артистов, которые исполнят песни военных лет. В том числе и поучаствовать в соревнованиях по шашкам и шахматам.