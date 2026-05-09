В Иглинском районе прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы

В годы Великой Отечественной войны из Иглинского района на фронт ушли более 15 тысяч человек, половина из них погибли. Шестеро иглинцев стали Героями Советского Союза, один – Героем России. В память о тех, кто защищал родину 81 год назад, и в знак уважения тем, кто отстаивает страны сейчас, прошли торжественные мероприятия.
Кульминацией праздника стало торжественное шествие парадных расчётов по главной улице райцентра – улице Ленина. В марше пронесли Государственные флаги, Знамя Победы, штандарты Великой Отечественной войны и Знамя Иглинского Союза Ветеранов Боевых Действий. В параде приняли участие барабанщицы, кадеты Госавтоинспекции, девушки-санитары, юнармейцы молодёжного центра «Алпамыш», а также ветераны локальных войн и участники специальной военной операции.