В Иглинском районе прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы

В годы Великой Отечественной войны из Иглинского района на фронт ушли более 15 тысяч человек, половина из них погибли. Шестеро иглинцев стали Героями Советского Союза, один – Героем России. В память о тех, кто защищал родину 81 год назад, и в знак уважения тем, кто отстаивает страны сейчас, прошли торжественные мероприятия.

Мой папа Григорий Андреевич Кухтин, будучи служащим срочной службы служил с 1939 года вплоть до начала войны. Затем был призван в действующую армию и дослужил до 1946 года. Дошёл до Праги, вернулся с залуженными орденами. Три ранения, к несчастью было, но выдержал, всегда возвращался в строй, поэтому мы свято помним этот святой день.

Людмила Кухтина, ветеран труда, Почётный гражданин Иглинского района

Кульминацией праздника стало торжественное шествие парадных расчётов по главной улице райцентра – улице Ленина. В марше пронесли Государственные флаги, Знамя Победы, штандарты Великой Отечественной войны и Знамя Иглинского Союза Ветеранов Боевых Действий. В параде приняли участие барабанщицы, кадеты Госавтоинспекции, девушки-санитары, юнармейцы молодёжного центра «Алпамыш», а также ветераны локальных войн и участники специальной военной операции.

Хочу ребятам пожелать, тем, кто сейчас на передовой, Победы, и пусть они идут, как наши деды, прадеды, достойно этот путь. Победа будет за нами.

позывной «Арсо», участник специальной военной операции

Сегодня мы отмечаем великую дату – 81 год Победы наших дедов и прадедов. Хочу поздравить всех с этим праздником, всех оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны, а также братьев, которые находятся сейчас на СВО. Мы победим, мы будем достойно выглядеть перед своими отцами, дедами и прадедами. Мы выстоим, мы защитим нашу Родину.

позывной «Мухомор», участник специальной военной операции
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ