В Иглинском районе прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы

Мой папа Григорий Андреевич Кухтин, будучи служащим срочной службы служил с 1939 года вплоть до начала войны. Затем был призван в действующую армию и дослужил до 1946 года. Дошёл до Праги, вернулся с залуженными орденами. Три ранения, к несчастью было, но выдержал, всегда возвращался в строй, поэтому мы свято помним этот святой день.

Людмила Кухтина, ветеран труда, Почётный гражданин Иглинского района