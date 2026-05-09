Бойцы полка «Башкортостан» привели в порядок памятники Героям ВОВ

Третий год подряд военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан» выполняют задачи в зоне СВО. И уже стало традицией ко Дню Победы приводить в порядок памятники Героям Великой Отечественной войны.

Посёлок Штеровка, место гибели Героя России Шаймуратова Минигали Мингазовича, стало местом притяжения не только военнослужащих мотострелкового полка «Башкортостан», но и учащихся и учителей средней общеобразовательной школы № 22 города Петровское, которая носит имя прославленного Героя Шаймуратова Минигали.

Огромная благодарность Петровской средней школе имени Минигали Шаймуратова, которая также изъявила принять участие в данном мероприятии и прибыли сюда вместе с личным составом полка для возложения цветов.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с военнослужащими

Приезжаем сюда на постоянной основе, а на День Победы это само собой. Когда мимо проезжаем, смотрим, где и что нужно убрать, цветы полить. Каждый солдат, который приезжает сюда, обязательно просматривает.

