В Уфе состоялось торжественное мероприятие в честь 81-й годовщины Победы

На Советской площади в Уфе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие личный состав управления Росгвардии республики, военнослужащие отряда специального назначения имени Шаймуратова, ветераны ведомства, а также кадеты профильных классов уфимского лицея № 96.
В рамках мероприятия состоялось награждение, также его участники почтили память защитников Родины и возложили цветы к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову.