В Уфе состоялось торжественное мероприятие в честь 81-й годовщины Победы

На Советской площади в Уфе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие личный состав управления Росгвардии республики, военнослужащие отряда специального назначения имени Шаймуратова, ветераны ведомства, а также кадеты профильных классов уфимского лицея № 96.

В рамках мероприятия состоялось награждение, также его участники почтили память защитников Родины и возложили цветы к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Росгвардия – это войска, которые защищают безопасность нашей страны здесь и сейчас. В подвигах наших предков мы черпаем силы, и склоняем головы перед ветеранами и тружениками Великой Отечественной войны.

Татьяна Бейзерова, и.о. начальника пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан

За эту победу наши отцы, деды и прадеды отдали свои жизни, они боролись за нас. Если бы этой Победы не было, не было бы и нас. Сегодня наши товарищи воюют на Украине. На сегодняшний день там воюют 28 наших ветеранов.

Фарит Суфияров, председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Республике Башкортостан
