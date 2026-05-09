В Башкирии началось благоустройство территории усадьбы Топорниных

Забота об истории. На территории усадьбы Топорниных в Кушнаренково начались работы по благоустройству. Здание родового дома основателей села хранит и историю времен Великой Отечественной войны. Именно там располагалась спецшкола Коминтерна, где подготовку проходили и вели работу коммунисты стран Европы и Азии. Кушнаренково на три года стало домом для тех, кто боролся против фашизма в родных государствах.

Звуки шуруповерта и бензопилы нарушили долгую тишину вокруг усадьбы Топорниных. Рабочие мастерят укрепительные конструкции. Важно сохранить стены, отделяющие внутренний двор. С одной стороны арка уже утрачена.

Будут прокладываться коммуникации электро- и водоснабжения. В планах восстановить и фонтан. А в следующем году начнутся работы за зданием: будет сконструирована лестница, расчищена территория и поставлена беседка на месте старой. Это результат победы на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Это место хранит историю об основателях села, дворянах Топорниных. Богатые землевладельцы были в числе наиболее известных фамилий на Урале и Приволжье. После отмены крепостного права хозяевами усадьбы стали купцы Грибушины, торговавшие чаем на всю империю.

Но главная часть истории здания связана с периодом Великой Отечественной войны. В дворянском гнезде была создана секретная спецшкола Коминтерна. Здесь жили и работали коммунисты из разных стран Европы и Азии, павших при нападении фашистов. В местном музее собрана богатая коллекция артефактов и документов того времени. В школе готовили диверсантов и лидеров сопротивления. Среди них были и дети руководителей компартий.

Управление всеми видами техники, топография, радиодело, изучение трудов теоретиков коммунизма – каждый день был насыщен занятиями. Изучали и русский язык. В музее местного сельхозколледжа сохранились книги, по которым учились иностранцы. На страницах – пометки на разных языках, а в формулярах фамилии, в основном испанские.