В семи парках Уфы прошли праздничные концерты ко Дню Победы

Окунуться в праздничную атмосферу и послушать песни военных лет можно было на протяжении всего дня. Сразу в семи уфимских парках ровно в 14:00 стартовали праздничные концерты. Помимо выступлений творческих коллективов, для горожан и гостей столицы Башкортостана приготовили массу интересных и познавательных активностей.

До начала праздничного концерта в парке культуры и отдыха «Дёмский» остаётся ещё время. Волонтёры акции «Георгиевская лента» пришли заранее. Их задача – чтобы среди зрителей было как можно больше людей, у которых на груди гордо развивается символ памяти о подвиге, совершённом нашим народом.

«Георгиевская лента» – это Всероссийская акция, которая стартовала 22 апреля и завершается 9 мая. Волонтёры не просто раздают, но и объясняют, как правильно носить один из главных символов Победы.

Одни становятся участниками праздника случайно прогуливаясь в парке, другие к этому дню готовились особенно – подбирали наряды, разучивали стихи.

По-настоящему праздничная атмосфера сегодня чувствовалась и в микрорайоне «Затон». Здесь в честь Дня Победы все собрались в парке «Волна». Отдать дань уважения деду за Победу пришёл и Анатолий Мурзин. Для военного лётчика, ветерана вооружённого конфликта в Афганистане, 9 Мая это ещё повод встретиться с боевыми товарищами.

Мастер-классы, викторины, выставки, тематические фотозоны: в честь 81-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной Войне в парке «Волна» организовали массу интересных и познавательных активностей.

Сад культуры и отдыха имени Аксакова на своей сцене собрал сегодня творческие коллективы Кировского района Уфы. Помимо этого, гости праздника смогли принять участие в спортивных состязаниях, познакомиться с ярмаркой ремесленников и отведать солдатской каши.