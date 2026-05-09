В Илишевском районе отметили День Победы

Отметили День Победы и на северо-западе республики. В селе Верхнеяркеево Илишевского района прошёл парад, торжественный митинг с участием тружеников тыла и ветеранов спецоперации. Жители муниципалитета в годы войны внесли огромный вклад, чтобы разбить захватчиков. Более 10 тысяч илишевцев сражались на фронте.

Потомки тех, кто ковал Победу на фронтах Великой Отечественной войны маршируют в едином строю. Это ветераны локальных конфликтов, школьники и воспитанники патриотических клубов. Из разных частей Северо-Запада республики приехали владельцы машин, в том числе и на мотоциклах. Есть и интересные образцы раритетной техники, собранные собственноручно.

Илишевский район это и Родина известных Героев Советского Союза – Анвара Абдуллина и знаменитого лётчика Мусы Гареева, которого дважды удостоили «Золотой звездой». На своём штурмовике за годы войны осуществил около 250 вылетов и уничтожил десятки единиц вражеской техники. Отдать дань уважения пришли и те, кто спустя 80 лет защищает страну в зоне СВО.

Так как я являюсь внуком участника Великой Отечественной войны, мой дед воевал на первом Украинском фронте, я, как его внук, не смог остаться и в начале 2022 года добровольцем пошёл на территорию специальной военной операции. Мой боевой путь начался в ЛНР. Рубен Хасанов, ветеран СВО

Почтили память солдат и офицеров Красной армии на монументе славы. В ходе всей Великой Отечественной войны на фронт призвали свыше 10 тысяч илишевцев и почти 200 женщин. Домой из них вернулись лишь более трёх тысяч человек. До наших дней дожил лишь только один ветеран.

Речь идёт о Ризе Хакимове: ему 99 лет. В далеком 1944 году его отправили в школу снайперов. Он участвовал в Советско-японской войне.

Многие не дожили до этих дней. Победа досталась очень высокой ценой. Хотелось бы, чтобы дети и внуки всегда помнили о своих героях. Риза Хакимов, ветеран Великой Отечественной войны

Огромный вклад в Победу внесли и труженики тыла. Фана Мингазова встретила начало войны в семилетнем возрасте. Вместе со взрослыми помогала фронту. Как и вчера она помнит прощание с отцом перед отправкой на фронт.

Мы получили известие, что папа уезжает в армию. В то время моя мама была беременна. Ночью она в этот же день родила, папа взял на свои руки маленькую девочку и сказал: «Я хотя бы узнал, что у меня дочь родилась, уезжаю спокойно». Утром он отдал маме ребёнка и уехал. С тех пор он больше не вернулся. Фана Мингазова, труженица тыла