В Илишевском районе отметили День Победы

Отметили День Победы и на северо-западе республики. В селе Верхнеяркеево Илишевского района прошёл парад, торжественный митинг с участием тружеников тыла и ветеранов спецоперации. Жители муниципалитета в годы войны внесли огромный вклад, чтобы разбить захватчиков. Более 10 тысяч илишевцев сражались на фронте.
Потомки тех, кто ковал Победу на фронтах Великой Отечественной войны маршируют в едином строю. Это ветераны локальных конфликтов, школьники и воспитанники патриотических клубов. Из разных частей Северо-Запада республики приехали владельцы машин, в том числе и на мотоциклах. Есть и интересные образцы раритетной техники, собранные собственноручно.
Илишевский район это и Родина известных Героев Советского Союза – Анвара Абдуллина и знаменитого лётчика Мусы Гареева, которого дважды удостоили «Золотой звездой». На своём штурмовике за годы войны осуществил около 250 вылетов и уничтожил десятки единиц вражеской техники. Отдать дань уважения пришли и те, кто спустя 80 лет защищает страну в зоне СВО.
Почтили память солдат и офицеров Красной армии на монументе славы. В ходе всей Великой Отечественной войны на фронт призвали свыше 10 тысяч илишевцев и почти 200 женщин. Домой из них вернулись лишь более трёх тысяч человек. До наших дней дожил лишь только один ветеран.
Речь идёт о Ризе Хакимове: ему 99 лет. В далеком 1944 году его отправили в школу снайперов. Он участвовал в Советско-японской войне.
Огромный вклад в Победу внесли и труженики тыла. Фана Мингазова встретила начало войны в семилетнем возрасте. Вместе со взрослыми помогала фронту. Как и вчера она помнит прощание с отцом перед отправкой на фронт.
Илишевцы, как и все россияне, бережно хранят память о своих родственниках, которые в трудное для Родины время встали на защиту Родины. Исторические сведения передаются из поколения в поколение. Память о них остаётся навсегда в сердцах, и не только на мемориалах и фотографиях.