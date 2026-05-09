Парады и возложения цветов к памятникам: как отпраздновали День Победы в Башкирии

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли во всех районах и городах республики. В каждом населённом пункте люди посещали памятники Героям Великой Отечественной войны, поздравляли ветеранов и вспоминали своих героических предков. На митинги многие приходили с портретами тех, кто отстоял мирное небо для потомков. Как прошли праздничные мероприятия в Башкортостане?

Лязг гусениц самого знаменитого танка Второй мировой войны. Советский Т-34 сегодня проехал по улицам Караидели. Боевая машина на полном ходу и вызвала восторг у всех. Кроме того, строем проехали и ретроавтомобили военного времени, а вслед за ними коробки ветеранов боевых действий и участников СВО.

Чувства переполняют, как всегда, люди ждут нашего ветерана. Ежегодно мы выполняем регламентные работы, которые необходимы для любой техники. Камиль Султанов, механик-водитель танка Т-34

В Бурзянском районе несколько сотен человек стали участниками Парада. Строем прошли ветераны вооруженного конфликта в Афганистане, участники спецоперации, ветераны различных видов войск. А в Белорецке для ветеранов Великой Отечественной войны провели персональные Парады у дома. Дети, студенты и военнослужащие под звуки настоящего оркестра отдавали честь тем, кто спас страну.

Спасибо вам всем за внимание. Меня поздравляли и я поздравляю, это взаимно. Иван Фадеев, ветеран Великой Отечественной войны

Во многих районах участниками Парадов стали самые маленькие его жители. Например, в Хайбуллинском и Шаранском районах изо всех сил старались маршировать вслед за воспитателями детсадовцы. Маленькие патриоты уже сейчас перенимают традиции от старших, в том числе и выходить 9 Мая на митинги с портретами своих героев.

К слову, в каждом селе и городе среди почётных гостей были нынешние защитники страны – участники СВО.

Рядом со мной мой сын, он постоянно присутствует на всех мероприятиях. Его уже все знают. позывной «Кир»

Победа наших отцов, дедов. И сейчас победа будет за нами. позывной «Байрам»

На каждой площадке проходили выставки и акции. В Чекмагуше школьники представили свои диорамы, сделанные ко Дню Победы. Оборона Брестской крепости, танковое сражение под Прохоровкой, битва подо Ржевом, взятие Рейхстага – всё это нашло отражение в творчестве детей.