В Уфимском районе художник организовал выставку картин ко Дню Победы

День Победы в каждом уголке нашей страны – это не только парады и минута молчания, это ещё и искренняя радость общения, память, переданная из рук в руки. В селе Нурлино Уфимского района праздник в этом году запомнится особенно. Художник Тагир Саитов организовал экспозицию картин прямо у себя во дворе.
Тагир Саитов – мастер на все руки. Он самоучка, при этом отлично пишет картины и вырезает из дерева различные фигуры. Свою выставку художник уже в пятый раз посвящает своему любимому празднику – Дню Победы. Художник превратил обычный сельский двор в настоящую картинную галерею под открытым небом.
Тагир Саитов работает педагогом дополнительного образования. Дерево в его руках оживает. На этот раз он не просто показал свои работы, но и устроил для детей мастер-класс резьбы по дереву.
Благодаря наставнику мальчишки и девчонки получили возможность самим пройти по древесине стамеской.
Тимур Яблочкин – ученик Тагира Саитова, личность разносторонняя. Увлекается он не только резьбой по дереву.
На праздник в село Нурлино стеклись местные жители, друзья и родственники Тагира Саитова. Поддержать праздничное настроение приехали самодеятельные ансамбли.
Гостей накормили солдатской кашей и другими праздничными угощениями и напоили чаем. За праздничный стол отвечает супруга художника. С Зайтуной Назиповной он живёт вместе уже почти 50 лет.
Объяснить детям, что за день 9 Мая, передать память о Великой Отечественной войне – главные цели праздника в селе Нурлино, ведь прежде всего это день сопричастности. Глядя на увлеченные лица ребят, понимаешь: память жива.