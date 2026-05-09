В Уфимском районе художник организовал выставку картин ко Дню Победы

День Победы в каждом уголке нашей страны – это не только парады и минута молчания, это ещё и искренняя радость общения, память, переданная из рук в руки. В селе Нурлино Уфимского района праздник в этом году запомнится особенно. Художник Тагир Саитов организовал экспозицию картин прямо у себя во дворе.

Тагир Саитов – мастер на все руки. Он самоучка, при этом отлично пишет картины и вырезает из дерева различные фигуры. Свою выставку художник уже в пятый раз посвящает своему любимому празднику – Дню Победы. Художник превратил обычный сельский двор в настоящую картинную галерею под открытым небом.

Бывает два-три дня картины пишу, потом землю копаю, дрова готовлю. Это же не основная работа у меня, любительская. Тагир Саитов, художник

Тагир Саитов работает педагогом дополнительного образования. Дерево в его руках оживает. На этот раз он не просто показал свои работы, но и устроил для детей мастер-класс резьбы по дереву.

Благодаря наставнику мальчишки и девчонки получили возможность самим пройти по древесине стамеской.

Я вырезал корабли вместе с ним, вырезал фигурных лошадей. На конкурсе вырезали сов. На все конкурсы по дереву он меня вытягивал. Теперь уже побольше знаю о дереве. Тимур Яблочкин, ученик Тагира Саитова

Тимур Яблочкин – ученик Тагира Саитова, личность разносторонняя. Увлекается он не только резьбой по дереву.

На праздник в село Нурлино стеклись местные жители, друзья и родственники Тагира Саитова. Поддержать праздничное настроение приехали самодеятельные ансамбли.

Гостей накормили солдатской кашей и другими праздничными угощениями и напоили чаем. За праздничный стол отвечает супруга художника. С Зайтуной Назиповной он живёт вместе уже почти 50 лет.

Часто мы выезжаем на природу, в санатории. В разные города, там, где он бывает. Он делает там эскизы, а потом уже рисует маслом зимой, когда время есть. Зайтуна Саитова, супруга Тагира Саитова