В Уфе обнаружили «детей-маугли»

Прокуратура Башкирии ведёт проверку сообщений о семье с «детьми-маугли». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Пятеро детей в возрасте от 3 до 15 лет не получают надлежащий уход и воспитание, живут в антисанитарных условиях. Мама детей злоупотребляет алкоголем. Об отце ничего неизвестно.
Детей изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе органов опеки в части своевременного выявления семей, находящихся в социально опасном положении.