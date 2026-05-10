Парады, концерты и возложения: жители Башкирии отпраздновали День Победы

Праздник со слезами на глазах. Торжества, посвященные Дню Победы, в Уфе начались с возложения цветов к памятнику Герою России, командиру 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову. Ровно в полдень на площади перед Горсоветом стартовал Парад Победы. Почти 2 тысячи его участников строевым шагом промаршировали перед трибунами, отдавая воинское приветствие ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. А вот шествия «Бессмертного полка» в этом году не было – акция прошла в онлайн-формате. О том, как Башкортостан отметил День Великой Победы, – в нашем сюжете.

Более 3800 кавалеристов, награжденных орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза, пятеро – полными кавалерами ордена Славы. Эта корзина с цветами – дань памяти не только генералу Шаймуратову и его отважным конникам, но и всем защитникам Отечества. Праздничные мероприятия в честь великой даты продолжились в парке Победы. Радий Хабиров возложил венок славы к Вечному огню, а также к памятникам и мемориалам.

Мы здесь должны больше внимания во всех смыслах уделять и военной подготовке, и военно-патриотическому воспитанию. А на парад, я тут вижу, многие приходят с детьми, и это, наверное, одно из лучших. Это не какой-то парад каких-то людей, ветеранов или служащих, это народный праздник. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Парк Победы – уникальное место. Здесь собрались герои, которыми гордится республика и страна. Возведен памятник-могила дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву, в 2010 году установлены бюсты генералов-героев Великой Отечественной войны Шаймуратова и Кусимова. А два года назад появился памятник Гази Загитову – нашему земляку, который первым водрузил знамя Победы на крышу Рейхстага в 1945-м.

Это моя прабабушка, он копала окопы, траншеи, чтобы танки немцев не могли пройти на нашу зону. Юлия Петрова

Это мой дедушка, воевал под Сталинградом, до этого был кавалеристом. Ринат Мажитов

У многих в руках – плакаты с родными героями, участниками Великой Отечественной войны. Ещё задолго до начала парада площадь перед уфимским Горсоветом начала заполняться людьми. Зрители занимали лучшие места, чтобы в деталях разглядеть праздничное шествие.

Под одно из самых значимых музыкальных произведений в истории России на площадь вносится Знамя Победы. Затем военный комиссар республики Михаил Блажевич принимает парад и докладывает о готовности Главе Башкортостана. Обращаясь к ветеранам, Радий Хабиров отметил: благодарные потомки будут бережно хранить великое наследие поколения победителей.

9 мая 1945 года – священная дата, навечно вписанная в историю нашей страны. Сегодня в семьях чествуют фронтовиков, тружеников тыла. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После объявленной минуты молчания в память о павших героях Радий Хабиров отметил, что сегодня воины России вновь ведут борьбу с нацизмом. И наши земляки с честью выполняют свой воинский долг. Некоторые из них смогли принять участие в параде Победы.

Это самый важный день в жизни любого мужчины, любого защитника Родины – настолько важно. позывной «Амин»

Парад Победы в Уфе стартовал ровно в 12 часов. Наряду с военнослужащими в одном ряду промаршировали и будущие защитники Отечества. Среди них – курсанты кадетского корпуса имени Героя России Александра Доставалова.

Перед героями Великой Отечественной войны, ветеранами испытывается чувство гордости. Хочется склонить перед ними голову, встать на колено. Никита Морозов, курсант Башкирского кадетского корпуса ПФО им. Героя России А. Доставалова

Они шагают не по улицам, а по экранам смартфонов и телевизоров. В череде сменяющих друг друга портретов Владислав Павлов вместе с семьей пытается увидеть своего героя. В «Бессмертном полку» участвуют с самой первой акции, вот уже 11 лет. До последнего верили, что и в этом году пройдутся со штендером по улицам столицы, чтобы рассказать историю прадеда.

Дмитрий Тимофеевич Гордеев служил в танковых войсках. С 1943 года получил ранение. Владислав Павлов

За онлайн-трансляцией прямо из больничной палаты наблюдала и Гузель Галимова. Из близких героев Великой Отечественной – свёкор и мама, истории от которых она слышала лично. День Победы для женщины – личный праздник.

Свёкор у меня служил в 152-й стрелковой дивизии. Гузель Галимова

Онлайн-формат впервые использовали в 2020-м во время пандемии коронавируса. Нынешнее ограничение связано в первую очередь с повышенными мерами безопасности. По этой же причине отменили парад военной техники в Уфе. Но всё же лязг гусениц самого знаменитого танка Великой Отечественной в республике раздался. Советский Т-34 9 мая проехал по улицам Караидели.

На День Победы в столице республики подготовили насыщенную культурную программу. Во второй половине дня для жителей и гостей города в уфимских парках прошли праздничные концерты. В общей сложности было задействовано семь площадок.

Не только песни военных лет, но и мастер-классы, викторины, выставки, тематические фотозоны. В честь 81-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городских парках 9 мая организовали массу интересных и познавательных активностей. Каждый желающий мог отведать и солдатской каши.

Очень нравится, хороший праздник, всё душевно. Елена Хромова