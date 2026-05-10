Парады, концерты и возложения: жители Башкирии отпраздновали День Победы

Праздник со слезами на глазах. Торжества, посвященные Дню Победы, в Уфе начались с возложения цветов к памятнику Герою России, командиру 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову. Ровно в полдень на площади перед Горсоветом стартовал Парад Победы. Почти 2 тысячи его участников строевым шагом промаршировали перед трибунами, отдавая воинское приветствие ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. А вот шествия «Бессмертного полка» в этом году не было – акция прошла в онлайн-формате. О том, как Башкортостан отметил День Великой Победы, – в нашем сюжете.
Более 3800 кавалеристов, награжденных орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза, пятеро – полными кавалерами ордена Славы. Эта корзина с цветами – дань памяти не только генералу Шаймуратову и его отважным конникам, но и всем защитникам Отечества. Праздничные мероприятия в честь великой даты продолжились в парке Победы. Радий Хабиров возложил венок славы к Вечному огню, а также к памятникам и мемориалам.
Парк Победы – уникальное место. Здесь собрались герои, которыми гордится республика и страна. Возведен памятник-могила дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву, в 2010 году установлены бюсты генералов-героев Великой Отечественной войны Шаймуратова и Кусимова. А два года назад появился памятник Гази Загитову – нашему земляку, который первым водрузил знамя Победы на крышу Рейхстага в 1945-м.
У многих в руках – плакаты с родными героями, участниками Великой Отечественной войны. Ещё задолго до начала парада площадь перед уфимским Горсоветом начала заполняться людьми. Зрители занимали лучшие места, чтобы в деталях разглядеть праздничное шествие.
Под одно из самых значимых музыкальных произведений в истории России на площадь вносится Знамя Победы. Затем военный комиссар республики Михаил Блажевич принимает парад и докладывает о готовности Главе Башкортостана. Обращаясь к ветеранам, Радий Хабиров отметил: благодарные потомки будут бережно хранить великое наследие поколения победителей.
После объявленной минуты молчания в память о павших героях Радий Хабиров отметил, что сегодня воины России вновь ведут борьбу с нацизмом. И наши земляки с честью выполняют свой воинский долг. Некоторые из них смогли принять участие в параде Победы.
Парад Победы в Уфе стартовал ровно в 12 часов. Наряду с военнослужащими в одном ряду промаршировали и будущие защитники Отечества. Среди них – курсанты кадетского корпуса имени Героя России Александра Доставалова.
Они шагают не по улицам, а по экранам смартфонов и телевизоров. В череде сменяющих друг друга портретов Владислав Павлов вместе с семьей пытается увидеть своего героя. В «Бессмертном полку» участвуют с самой первой акции, вот уже 11 лет. До последнего верили, что и в этом году пройдутся со штендером по улицам столицы, чтобы рассказать историю прадеда.
За онлайн-трансляцией прямо из больничной палаты наблюдала и Гузель Галимова. Из близких героев Великой Отечественной – свёкор и мама, истории от которых она слышала лично. День Победы для женщины – личный праздник.
Онлайн-формат впервые использовали в 2020-м во время пандемии коронавируса. Нынешнее ограничение связано в первую очередь с повышенными мерами безопасности. По этой же причине отменили парад военной техники в Уфе. Но всё же лязг гусениц самого знаменитого танка Великой Отечественной в республике раздался. Советский Т-34 9 мая проехал по улицам Караидели.
На День Победы в столице республики подготовили насыщенную культурную программу. Во второй половине дня для жителей и гостей города в уфимских парках прошли праздничные концерты. В общей сложности было задействовано семь площадок.
Не только песни военных лет, но и мастер-классы, викторины, выставки, тематические фотозоны. В честь 81-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городских парках 9 мая организовали массу интересных и познавательных активностей. Каждый желающий мог отведать и солдатской каши.
В честь великого праздника в третий раз подряд в Уфе массово станцевали «Вальс Победы». В этом году участниками всероссийской акции стали 600 пар. Именно вальс стал символом Победы и окончания войны в мае 45-го. Тогда, после объявления о разгроме фашистских войск, люди стихийно танцевали на улицах городов и сел. Радость того момента организаторы переносят и в наши дни.