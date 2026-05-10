Персональные парады и увековечение памяти: как в Башкирии чтят фронтовиков

В Башкортостане осталось всего 58 живых участников Великой Отечественной войны. И лишь один из них в этом году отправился на главный Парад Победы в Москву. Многие из фронтовиков уже отпраздновали 100-летний юбилей, и здоровье не позволяет совершать длительные поездки. Для тех, кто остался дома, в городах и районах прошли персональные парады. В этом году 9 Мая для ряда семей республики стал двойным праздником: поисковики передали потомкам личные вещи и награды героически павших в бою уроженцев Башкортостана, чья судьба до последнего оставалась неизвестной.

Без звона медалей такой пиджак не надеть. Этот костюм фронтовик Родион Лобанов заранее готовит перед особой датой – Днем Победы. В 1942-м еще мальчишкой из села Кувыково он попал на Ленинградский фронт. Помнит ледяную зиму, когда ради уничтожения вражеской позиции пришлось сутки пролежать в снегу. Ампутация пальцев, демобилизация и труд в тылу. А после войны – Башкортостан, работа в спецсвязи. Действующие сотрудники управления перед 9 Мая подарили ветерану комплект униформы. В ней Родион Лобанов и отправился на перрон, чтобы сесть на поезд до Москвы и приехать на главный парад.

Однако не все участники Великой Отечественной по состоянию здоровья могут посетить парад. Многие уже отметили 100-летний юбилей. Но без праздника их не оставили. Концерты с песнями военных лет и «Вальсы Победы». Перед домом каждого состоялись персональные парады, в которых приняли участие ветераны боевых действий, действующие военнослужащие и курсанты. Дань уважения благодарных потомков тем, кто отстоял свободу страны 81 год назад. А ветераны Великой Отечественной дают свои наказы.

Под аплодисменты зала Глава Башкортостана Радий Хабиров вручает внуку пропавшего без вести участника Великой Отечественной Галима Юнусова медаль «За отвагу». Более 80 лет она пролежала в земле, в Калининградской области, там, где красноармеец принял последний бой. В прошлом году поисковики нашли награду и по номеру вычислили ее обладателя. Внук героя Игорь Юнусов – участник вооруженного конфликта в Афганистане и награжден такой же медалью, что и дед. Теперь он знает, что его предок-герой похоронен был на территории Эстонской ССР.

В этот день родственникам семерых бойцов, пропавших без вести, поисковики вручили вкладыши солдатских медальонов. Так пробелов в истории становится меньше. К слову, совсем недавно под Волгоградом поисковики нашли братскую могилу советских солдат. По медальону удалось опознать уроженца Уфы Прокофьева Григория Васильевича. Впереди уже поиск его родственников.