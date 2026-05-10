В школах Башкирии заработает новая цифровая платформа

В Башкортостане внедрят сервисы «Московской электронной школы». Соответствующее соглашение Радий Хабиров подписал в Москве вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, мэром столицы Сергеем Собяниным и замминистра цифрового развития страны. Новые технологии позволят облегчить труд учителя и повысить эффективность системы образования.

Платформа позволит школьникам пользоваться электронным дневником, чтобы видеть оценки, расписание, домашние задания, добавлять свои достижения в цифровое портфолио, использовать широкий набор современного образовательного контента, в том числе электронной библиотеки. Ну а родители смогут отслеживать успеваемость своих детей в онлайн-режиме, видеть расписание занятий, сведения о каникулах, уведомлять об отсутствии ребёнка в школе и получать справки, выдавать согласие на вакцинацию. Учителям же сервисы «Московской электронной школы» помогут планировать содержание учебных программ, вести электронный журнал, выдавать домашние задания, контролировать посещаемость и проводить дистанционные уроки.