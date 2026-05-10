В Уфе определили победителей фестиваля «Студенческая весна»

Республика занимает первое место в ПФО и седьмое в России по численности молодёжи – более одного миллиона человек. У нас выстроена система поддержки. Такой проект, как «Студенческая весна», который прошел на этой неделе, в том числе направлен на мотивацию студентов. Участие в нем приняли лучшие в творчестве – более 500 человек. Призовые места дают возможность показать себя на федеральном уровне.

Самые смелые и талантливые. Поют не хуже профессионалов, кульбиты на сцене почти как у акробатов. Полтысячи артистов из 18 вузов и колледжей республики объединила одна весна – студенческая.

Этот танец взял гран-при – студенты УУНиТ готовили его к «Студенческой весне». «Зулейха открывает глаза» артисты исполнили под трек «Черная луна» группы Ay Yola. В коллектив берут даже школьников, которые потом становятся студентами вуза.

Глава республики часто встречается с молодежью, весну тоже не пропустил. Награды победителям вручил лично. Гран-при увезли и вузы, и колледжи, а главный кубок всей «Студенческой весны» взял аграрный университет. Дальше лучшие из лучших разъедутся по всей стране: школьники – на фестиваль в Ставрополь, студенты колледжей – в Хабаровск, а сильнейшие из вузов – в Красноярск.

Фестиваль проходил в контексте Года единства народов России и отражал ключевую ценность региона – межнациональное согласие. Молодёжь Башкортостана показывает свою вовлеченность, причем делает это креативно, с любовью к культурному коду.

Поддерживают молодежь в регионе не только аплодисментами, но и рублем – от стипендии главы до президентских выплат в 30 тысяч рублей. Первокурсник-победитель олимпиады может получать до 85 тысяч. Для молодежи создаются центры и пространства для общения, и «Студенческая весна» – одна из форм объединения талантливых ребят, в этом году она прошла особенно масштабно.