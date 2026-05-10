ФК «Уфа» одержал победу в последнем домашнем матче сезона

Победа в цветах республики. Футбольный клуб «Уфа» провел последний домашний матч сезона против волгоградского «Ротора». Турнирная значимость встречи была предельно высока: гости находятся в зоне стыков, а наша команда из-за победы «Черноморца» опустилась в зону вылета.

На игру уфимцы вышли в эксклюзивной форме, выполненной в цветах флага Башкортостана. Судьбу матча решил гол Дилана Ортиса с пенальти во втором тайме – 1:0. Впереди – последний тур, победа в нем гарантирует сохранение уфимцами прописку в Первой лиге.

Во втором тайме, надо отдать должное ребятам, собрались, прибавили в движении, в агрессии. Я считаю, что заслуженно победили. Те ребята, которые вышли, они оправдали ожидания сегодня. Выложились на все 100%, я им благодарен за эту самоотдачу.

Омари Тетрадзе, главный тренер ФК «Уфа»

Мы отталкиваемся от своей игры и показываем все максимальные свои усилия, которые можем приложить. – Что нужно «Уфе» сделать, чтобы одержать первую победу на выезде в сезоне в следующем туре? – Я думаю, нужно будет настроиться на эту игру максимально, сконцентрироваться и сыграть в обороне очень надежно. А в атаке, я думаю, мы сумеем найти моменты.

Илья Агапов, защитник ФК «Уфа»
