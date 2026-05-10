ФК «Уфа» одержал победу в последнем домашнем матче сезона

Победа в цветах республики. Футбольный клуб «Уфа» провел последний домашний матч сезона против волгоградского «Ротора». Турнирная значимость встречи была предельно высока: гости находятся в зоне стыков, а наша команда из-за победы «Черноморца» опустилась в зону вылета.
На игру уфимцы вышли в эксклюзивной форме, выполненной в цветах флага Башкортостана. Судьбу матча решил гол Дилана Ортиса с пенальти во втором тайме – 1:0. Впереди – последний тур, победа в нем гарантирует сохранение уфимцами прописку в Первой лиге.