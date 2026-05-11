Жителей Башкирии предупредили о погодных качелях

В Башкирии 12 мая ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. По данным Башгидромета, в республике пройдут кратковременные дожди: ночью местами, днем – в отдельных районах. Также днем возможны ливни и грозы.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Днем местами порывы могут достигать 17 м/с. Ночью температура воздуха составит +2, +7°С. Местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С. Днем потеплеет до +17, +22°С, по северо-востоку – до +10, +15°С.