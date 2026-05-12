В Уфе завершился IV сезон Ночной волейбольной лиги

В Уфе завершился четвертый сезон Ночной волейбольной лиги Башкортостана. Весь сезон за выход в финал боролись команды органов государственной власти, правоохранительных органов и крупных предприятий республики.

Сначала прошли матчи кругового этапа, затем плей-офф в пяти лигах, где коллективы были разделены по уровню и мастерству игры. В этом году в турнире по поручению главы республики Радия Хабирова участие в соревнованиях принимали ветераны СВО. В заключительный день турнира прошли несколько решающих матчей.

Так как я участник СВО, меня пригласили в команду играть. Впечатления приятные. Я всю жизнь играл в волейбол и в школе, и в колледже. Я рад, что есть такая Ночная волейбольная лига.

Евгений Шмыгов, участник Ночной волейбольной лиги

В высшей лиге объединенная команда военного комиссариата республики и Росгвардии победила волейболистов «МЧС РБ» со счетом 2:0. В Суперлиге команда «Башнефть-переработка» в упорном трехсетовом поединке одолела соперников из «АНК Башнефть».

Мы рады наградить победителей и вручить им грамоты и кубки. Я хотел бы поблагодарить руководителей правоохранительных органов и крупных предприятий за выставление команд и отдельно руководителей наших учебных заведений за предоставления площадок для игр.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, президент Ночной волейбольной лиги
