В Уфе завершился IV сезон Ночной волейбольной лиги

В Уфе завершился четвертый сезон Ночной волейбольной лиги Башкортостана. Весь сезон за выход в финал боролись команды органов государственной власти, правоохранительных органов и крупных предприятий республики.
Сначала прошли матчи кругового этапа, затем плей-офф в пяти лигах, где коллективы были разделены по уровню и мастерству игры. В этом году в турнире по поручению главы республики Радия Хабирова участие в соревнованиях принимали ветераны СВО. В заключительный день турнира прошли несколько решающих матчей.
В высшей лиге объединенная команда военного комиссариата республики и Росгвардии победила волейболистов «МЧС РБ» со счетом 2:0. В Суперлиге команда «Башнефть-переработка» в упорном трехсетовом поединке одолела соперников из «АНК Башнефть».