В Башкирии трагически утонули двое мужчин

В Башкирии за прошедшие выходные зарегистрировано два летальных случая на водоёмах.

9 мая на реке Белой в Благовещенске перевернулась лодка с тремя отдыхающими. Двое мужчин спаслись, а третий погиб. 38-летнего погибшего обнаружили спасатели.

11 мая на реке Уршак в Караидельском района произошла похожая ситуация. Трое мужчин рыбачили на металлической лодке. Плавательное судно перевернулось. Двое выбраться смогли – третий рыбак погиб. Тело 55-летнего уроженца Уфы продолжают искать.