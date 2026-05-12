Квест мог стать ловушкой: в Башкирии нашли опасную комнату

В Башкирии владельцев квест-комнаты обязали устранить нарушения пожарной безопасности.
Как сообщили в Кировском районном суде, проверка, проведенная совместно с МЧС по РБ, выявила в помещении многочисленные нарушения. Среди них – демонтаж двери эвакуационного выхода, отсутствие возможности свободно открыть замки изнутри, а также складирование горючих материалов.
По данным прокуратуры, такие нарушения создают угрозу жизни и здоровью посетителей. Ранее владельцам уже выдавали предписание об устранении недостатков, однако оно было проигнорировано.
Суд обязал ответчиков устранить все нарушения в течение шести месяцев.