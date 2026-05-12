В Башкирии подростки попытались угнать «семерку»

С заявлением в полицию обратился 29-летний местный житель. Правоохранители оперативно установили предполагаемых нарушителей. Ими оказались трое несовершеннолетних, двое из которых ранее уже имели проблемы с законом.

По данным полиции, подростки заметили незапертый автомобиль и сначала хотели забрать из него ценные вещи, но затем решили прокатиться. Завести машину им не удалось, поэтому они сдвинули ее с места и протолкали около 200 метров. После этого подростки бросили автомобиль и ушли.