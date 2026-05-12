Ночная погоня в Уфе: за рулем «ВАЗа» оказался подросток без прав

В Уфе сотрудники ГАИ задержали 17-летнего подростка за рулем автомобиля «ВАЗ-21150». Инцидент произошел на днях около 23:00.

Инспекторы потребовали от водителя остановиться, однако он проигнорировал требование и ускорился. Через некоторое время автомобиль остановили на улице Советской в селе Нагаево.

За рулем оказался несовершеннолетний без водительского удостоверения. В присутствии матери подростка отстранили от управления, а автомобиль отправили на спецстоянку.

В отношении юноши составили административные материалы. Материалы в отношении матери направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о привлечении к административной ответственности и постановке семьи на профилактический учет.