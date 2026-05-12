В Башкирии в этом году на модернизацию поликлиник направят 1,4 млрд рублей

В Башкортостане в 2026 году на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения направят почти полтора миллиарда, в том числе 992 миллиона из федерального бюджета. Об этом сообщили на еженедельном оперативном совещании правительства, которое в режиме видеосвязи провёл глава республики Радий Хабиров.

В прошлом году благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» построили шесть поликлиник в Благовещенске, Учалах и Янауле, а также в сёлах Аскино, Бакалы, Аскарово. Капитально отремонтировали девять медорганизаций, установили 137 быстровозводимых модульных конструкций, в том числе 124 фельдшерско-акушерских пункта. Учреждения здравоохранения получили почти 5 тысяч единиц оборудования, включая маммографы, рентген-аппараты и аппараты УЗИ. Строительство поликлиник продолжится и в этом году. Одна из них откроется в селе Иглино.

Строить долгожданную поликлинику в селе Иглино начнем уже в этом году. Этот вопрос действительно давно назрел, сейчас условия для пациентов здесь, мягко говоря, далеки от идеальных. А район – большой, и он продолжает стремительно развиваться Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан