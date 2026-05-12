В Башкирии в этом году на модернизацию поликлиник направят 1,4 млрд рублей

В Башкортостане в 2026 году на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения направят почти полтора миллиарда, в том числе 992 миллиона из федерального бюджета. Об этом сообщили на еженедельном оперативном совещании правительства, которое в режиме видеосвязи провёл глава республики Радий Хабиров.
В прошлом году благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» построили шесть поликлиник в Благовещенске, Учалах и Янауле, а также в сёлах Аскино, Бакалы, Аскарово. Капитально отремонтировали девять медорганизаций, установили 137 быстровозводимых модульных конструкций, в том числе 124 фельдшерско-акушерских пункта. Учреждения здравоохранения получили почти 5 тысяч единиц оборудования, включая маммографы, рентген-аппараты и аппараты УЗИ. Строительство поликлиник продолжится и в этом году. Одна из них откроется в селе Иглино.
В рамках проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» с начала года аграрии Башкортостана приобрели сельхозтехнику на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Благодаря льготному лизингу обновлён автопарк тракторов, зерноуборочных комбайнов, почвообрабатывающей и посевной техники. Также в ходе совещания было отмечено, что в летних лагерях разного типа отдохнут более 200 тысяч школьников, а ещё 232 тысячи ребят охватят дополнительными формами организации детского отдыха – культурными и спортивными мероприятиями, походами, слётами, экскурсиями, клубной работой, мастер-классами. Также Башкортостан примет на летний отдых 600 детей из Луганской и Донецкой народных республик. Всего на финансирование оздоровительной кампании в 2026 году предусмотрели почти 3 миллиарда рублей.