Жители Башкирии начинают подготовку к Курбан-байраму

Несколько подаренных овец превратились в крупное хозяйство. Как семья Шаяновых без господдержки выстроила успешный бизнес и почему перед Курбан-байрамом барашков не хватает на всех желающих?

Всё началось с нескольких овец, подаренных на свадьбу. Сегодня же хозяйство Шаяновых – крупное и успешное предприятие. Семья развивала его без господдержки, опираясь на собственные силы. Поголовье растёт, бизнес расширяется, хотя изначально овцеводством предприниматель заниматься не собирался.

Особенно высокий спрос на мясо перед Курбан-байрамом. В дни жертвоприношений он вырастает в разы, стоимость порядка 12 тысяч рублей за одного барашка. По словам Тагира, животных на всех желающих порой не хватает.