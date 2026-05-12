Жители Башкирии начинают подготовку к Курбан-байраму

Несколько подаренных овец превратились в крупное хозяйство. Как семья Шаяновых без господдержки выстроила успешный бизнес и почему перед Курбан-байрамом барашков не хватает на всех желающих?
Всё началось с нескольких овец, подаренных на свадьбу. Сегодня же хозяйство Шаяновых – крупное и успешное предприятие. Семья развивала его без господдержки, опираясь на собственные силы. Поголовье растёт, бизнес расширяется, хотя изначально овцеводством предприниматель заниматься не собирался.
Особенно высокий спрос на мясо перед Курбан-байрамом. В дни жертвоприношений он вырастает в разы, стоимость порядка 12 тысяч рублей за одного барашка. По словам Тагира, животных на всех желающих порой не хватает.
За годы работы семья сформировала круг постоянных покупателей по всей республике. Теперь искать клиентов не приходится – репутация уже работает сама на себя.