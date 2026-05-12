В Уфе прошло вручение медалей имени Рами Гарипова

В Уфе впервые медалью имени Рами Гарипова были награждены заслуженные деятели республики. Она была присуждена не только писателям, но и кинорежиссерам, журналистам и политикам. Каждый из них получил награду с индивидуальным номером «За вклад в развитие литературы Башкортостана».
Медаль была учреждена решением правления Союза писателей республики. Рами Гарипов – башкирский поэт, переводчик и публицист. Он был известен как мастер художественного перевода, а также как автор лирических стихотворений о родном крае и природе.