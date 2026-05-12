В Башкирии утонул двухлетний ребёнок

В Дуванском районе утонул двухлетний малыш. Трагедия случилась во время семейного отдыха с друзьями. Никто не заметил, как мальчик исчез из виду. Часть компании решила, что ребёнка забрали на время уехавшие друзья, другие предположили, что малыш остался. Тело малыша обнаружили поздно ночью после нескольких часов поисковых работ.

Когда начали поиск ребёнка, увидели, что склон был крутой, и там, где была вода, было очень глубокое место. Скорее всего, ребёнок, пока родители отвлеклись, добежал до реки и упал в воду. Так как он был маленький, он не смог закричать и попросить о помощи, он просто сразу утонул. Маленький ребёнок тонет меньше чем за одну минуту, то есть просто уходит под воду и всё.

Елена Хуснутдинова, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Ещё два человека утонули во время рыбной ловли. В Караидельском районе моторная лодка перевернулась, из трёх рыбаков один не смог всплыть. Аналогичное происшествие произошло в Благовещенске, где на реке Белой перевернулась моторная пластиковая лодка, в которой находились трое мужчин. Один из них погиб.

