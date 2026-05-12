В Башкирии утонул двухлетний ребёнок

В Дуванском районе утонул двухлетний малыш. Трагедия случилась во время семейного отдыха с друзьями. Никто не заметил, как мальчик исчез из виду. Часть компании решила, что ребёнка забрали на время уехавшие друзья, другие предположили, что малыш остался. Тело малыша обнаружили поздно ночью после нескольких часов поисковых работ.
Ещё два человека утонули во время рыбной ловли. В Караидельском районе моторная лодка перевернулась, из трёх рыбаков один не смог всплыть. Аналогичное происшествие произошло в Благовещенске, где на реке Белой перевернулась моторная пластиковая лодка, в которой находились трое мужчин. Один из них погиб.