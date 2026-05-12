Салон самолёта или передержка: как жители Башкирии решают вопрос с питомцами в отпуске

Собака в салоне самолёта, питомец на карантине или номер люкс в гостинице для животных. Как владельцы собак и кошек решают вопрос «с кем оставить» и почему одни берут питомцев в отпуск, а другие выбирают передержку?

Для Александры Ямщиковой цвергпинчер Шерман – это член семьи, поэтому и в отпуск они всегда едут вместе. Вылетают стабильно два-три раза в год. В этот раз для путешествия выбрали Грузию.

Питомцев дома мы не оставляем. Они такие же члены семьи, они хотят путешествовать с нами, им интересен окружающий мир. Хочется показать ему мир, какой он есть: и моря, и озёра, и речки – всё, что можно увидеть своими глазами. Люди хорошо реагируют. Он сидит спокойно, соседей не достаёт. Им, наоборот, даже интересно, когда животное летит в самолёте. Александра Ямщикова, владелица собаки

В самолёте питомца размещают в специально оборудованном багажном отделении либо прямо в салоне. В обоих случаях важно оформить ветеринарный паспорт с действующими прививками и пройти контроль в аэропорту. Требования могут различаться в зависимости от страны, в которую отправляется животное, – их надо уточнять заранее.

Также необходимо позвонить в авиакомпанию, в которой планируется перелёт, и узнать правила провоза животного, так как они тоже отличаются у разных авиакомпаний. Также обязательно сделать микрочипирование, потому что это обязательное требование для большинства стран. Чип вводят под кожу, обычно в область холки, и вносят информацию в ветеринарный паспорт. Евгений Карась, государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан

Другие хозяева выбирают гостиницы для животных. Здесь всё включено: отдельные номера, питание и развлекательные программы. Такой формат подойдёт и тем, кто лишился возможности ухаживать за питомцем на неопределённый срок, например, по болезни. В деревне Камышлы заботятся в том числе о животных, которых подобрали волонтёры.

Часто гостиницы предоставляют и дополнительные услуги, например, груминг. Заботятся здесь и о кошках. Они, в отличие от собак, одиночки и не покидают помещение. За каждым питомцем закреплена камера, через которую владельцы наблюдают за ними в прямом эфире и даже могут общаться.

Отец постоянно собачку свою отдавал, лайку. И жена посмотрела, сказала: «Возьми ещё какую-нибудь собачку», и так потихонечку понеслось. Вячеслав Усманов, владелец гостиницы для животных /д. Камышлы/

Очень сильно различается уход за собакой и кошкой. Собакам нужен человек, они очень социальные животные, друг с другом играют. А кошки должны быть всё равно по отдельности: у каждой кошки должна быть своя отдельная территория. Юлия Валеева, владелица гостиницы для животных /д. Камышлы/