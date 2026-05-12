Два товарища из Башкирии вместе служат в зоне СВО

Жители поселка Приютово Белебеевского района Алик Кузеев с позывным «Кузей» и Сергей Николаев с позывным «Кум» с 2024 года служат в зоне СВО. Оба почти одновременно заключили контракт с Минобороны России и сейчас находятся на Краснолиманском направлении. В марте бойцы побывали в отпуске.

Алик Кузеев родился в 1995 году в Абдулино Оренбургской области, учился в Приютовской школе № 4. До службы работал вахтовым методом на Севере и в Москве.

В 2024-м заключил контракт и ушел на СВО вслед за братишкой Азатом – он после срочной службы уехал добровольцем. Мне хотелось его поддержать… К сожалению, Азат погиб, но я продолжаю его дело. Дома меня ждут сестренка, жена и четверо детей (двое ходят в детский сад, двое – школьники). Супруга Разина – домохозяйка. позывной «Кузей»

Дома бойца ждут сестра, жена Разина и четверо детей. Младший сержант Алик Кузеев награжден медалями «За боевое отличие», имени М. Шаймуратова и «Участнику специальной военной операции».

Сергей Николаев родился в 1992 году в Приютово, учился в школе № 5. До СВО работал вахтовым методом на строительных объектах в разных регионах России.

После школы я учился в училище №89 в Белебее на водителя всех категорий, даже на все виды техники. Хорошие педагоги у нас были, глубокие знания давали, но по глупости своей я ушёл с последнего курса – с практики… Очень сожалею об этом. позывной «Кум»

Сейчас вместе с Сергеем и Аликом в одном подразделении служат еще двое земляков – один из Приютово и один из Белебея. По словам Сергея, дружба помогает в службе. Дома его ждут мама, сестра, племянники и друзья. Боец награжден медалями «За боевые отличия» и «Участнику специальной военной операции».

У обоих военнослужащих в роду были участники Великой Отечественной войны, сообщают в издании «Белебеевские известия».

Деды с маминой и папиной стороны воевали, оба остались на полях сражений. У нас тяжелое направление, место болотистое, деды здесь бились в свое время. позывной «Кузей»

Со стороны мамы был участник ВОВ – артиллерист. Раньше не думал, что и в нашей жизни случится война… Мы должны довести дело наших дедов до конца, по доброте душевной они не добили националистов-бандеровцев, и многое им простили. Целые поколения выросли в ненависти к нам, люди как будто заколдованные, несут околесицу, поражают своей жестокостью. позывной «Кум»

Большую поддержку бойцам оказывают жители Приютово, Белебея, Белебеевского и соседних районов. Гуманитарную помощь военнослужащие получают через Центр помощи поселка Приютово.

Люди стараются, тратят личное время, силы и средства. Мы все ценим – каждое письмо, каждую вещь, можно и в перчатки, и в носочки душу вложить позывной «Кум»

Особое значение для бойцов имеют детские письма. Они фотографируют их и хранят в телефонах. Обоим попадались письма от детей из Приютово, а Сергей получил письмо от ученика родной школы № 5. Также Кузей и Кум бережно хранят талисманы в виде Чебурашки, подаренные детьми на встречах.

По словам бойцов, преодолевать тяготы службы помогают дружба, взаимовыручка, желание жить, опыт и вера в победу. Самым тяжелым они называют потерю товарищей.

Молодежи военнослужащие пожелали заниматься спортом, учиться и развивать полезные навыки. Отдельно они отметили востребованность технических знаний, в том числе в сфере IT и управления беспилотниками.

Молодежи надо учиться грамотно применять свои знания. Есть различные программы, многие увлекаются IT и киберспортом. Навыки, полученные в играх, помогут стать оператором БПЛА. Ты можешь не работать по вахтам, а приехать на фронт, сесть в кресло, надеть очки и управлять БПЛА. Физически тоже себя надо готовить. Знания в жизни определяют многое! позывной «Кум»

В отпуске бойцам все больше хочется побыть в тишине, от которой на фронте они почти отвыкли.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).