Эксперты из Москвы оценили оба варианта реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Московские эксперты оценили оба варианта реставрации памятника Салавату Юлаеву. По словам специалистов из Академии художеств, даже если взяться за восстановление старого памятника, почти на 80% повреждённые детали придётся отливать заново. При этом долговечность самой конструкции гарантировать невозможно. Сегодня мастерскую вместе со столичными мастерами осмотрели общественники, которые убедились: работы начали своевременно.
Чем дольше специалисты рассматривают памятник, тем больше дефектов на нём находят. Причём некоторые, очевидно, были ещё на этапе создания скульптуры, ну а многие – появились с течением лет на постаменте.
На текущее состояние памятника внимание пару недель назад обратил Радий Хабиров во время посещения мастерской. Состояние оказалось гораздо хуже, чем предполагали. Тогда и был поставлен вопрос, каким образом проводить реставрацию: попытаться восстановить старые детали чугунной конструкции или отлить скульптуру заново, причём из бронзы, как и планировал изначально создатель Сосланбек Тавасиев. Именно такой вариант директор по реставрации Академии художеств Анна Пышта считает наиболее предпочтительным.
Современные технологии позволяют сохранить в воссоздаваемой скульптуре всё до мельчайших деталей. Внешне памятник будет неотличим от оригинала, говорит заслуженный архитектор России Александр Мирианашвили.
Случаи, когда создаются копии памятников вместо оригиналов, – распространённая практика. С 2012 года в Летнем саду Санкт-Петербурга установлены точные реплики скульптур. А оригиналы XVIII века были перенесены в Михайловский замок для защиты от разрушения. Или статуя Давида во Флоренции: оригинал работы Микеланджело находится в Галерее Академии, а на площади Синьории – точная копия. Башкортостан может пойти по схожему пути, ориентируясь на мировой опыт.
Воссозданный памятник из бронзы сможет простоять не одно столетие, при этом охранный статус как объекта культурного значения переходит и на него. Вторую жизнь получит и чугунный оригинал. Его предложено подлатать и в собранном виде установить под стеклянным куполом, чтобы жители и гости столицы могли любоваться сразу двумя творениями главного символа Башкортостана.