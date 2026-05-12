Эксперты из Москвы оценили оба варианта реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Московские эксперты оценили оба варианта реставрации памятника Салавату Юлаеву. По словам специалистов из Академии художеств, даже если взяться за восстановление старого памятника, почти на 80% повреждённые детали придётся отливать заново. При этом долговечность самой конструкции гарантировать невозможно. Сегодня мастерскую вместе со столичными мастерами осмотрели общественники, которые убедились: работы начали своевременно.

Чем дольше специалисты рассматривают памятник, тем больше дефектов на нём находят. Причём некоторые, очевидно, были ещё на этапе создания скульптуры, ну а многие – появились с течением лет на постаменте.

На текущее состояние памятника внимание пару недель назад обратил Радий Хабиров во время посещения мастерской. Состояние оказалось гораздо хуже, чем предполагали. Тогда и был поставлен вопрос, каким образом проводить реставрацию: попытаться восстановить старые детали чугунной конструкции или отлить скульптуру заново, причём из бронзы, как и планировал изначально создатель Сосланбек Тавасиев. Именно такой вариант директор по реставрации Академии художеств Анна Пышта считает наиболее предпочтительным.

Вопрос в том: есть ли смысл переотливать в чугуне, оставляя всё равно возможность также разрушаться? До 80% мы должны будем заменить, поэтому копирование в данном случае – очень хорошая затея: это красиво, это правильно, это долговечно, это не окраска в зелёный цвет, а настоящее патинирование. Мне кажется, что как историческая личность, и как художественный замысел этот памятник этого достоин. Анна Пышта, директор по реставрации Фонда академии художеств

Современные технологии позволяют сохранить в воссоздаваемой скульптуре всё до мельчайших деталей. Внешне памятник будет неотличим от оригинала, говорит заслуженный архитектор России Александр Мирианашвили.

Сначала расчерчивается, по каким линиям будут браться куски, используется виксинт – это материал вроде резины, покрывается виксинтом, а кожух делается из гипса, то есть мы получаем форму. Она будет браться с оригинала, то есть отливка будет один в один как оригинальный памятник. Александр Мирианашвили, академик Российской академии художеств, заслуженный архитектор России

Случаи, когда создаются копии памятников вместо оригиналов, – распространённая практика. С 2012 года в Летнем саду Санкт-Петербурга установлены точные реплики скульптур. А оригиналы XVIII века были перенесены в Михайловский замок для защиты от разрушения. Или статуя Давида во Флоренции: оригинал работы Микеланджело находится в Галерее Академии, а на площади Синьории – точная копия. Башкортостан может пойти по схожему пути, ориентируясь на мировой опыт.

Хочется отметить, что настолько серьёзный подход к реставрации – не просто сделать и поставить, а именно выявить эти самые проблемные вопросы, чтобы памятник не вернуть на 10 лет, а сделать его так, чтобы он ещё простоял 100 и более лет. Энже Ахмадуллина, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан