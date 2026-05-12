В Башкирии «Поезд здоровья» прибыл в Благоварский район

В Благоварский район прибыл «Поезд здоровья». Бригады узких специалистов провели приёмы для жителей в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион». К слову, в Башкортостане она проходит с 2019 года по поручению главы Радия Хабирова в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Только с начала этого года врачи уже провели больше 37 тысяч приёмов.

«Ноги иногда болят – это возраст берёт своё», – говорит Раиф Дивеев. Мужчине 73 года, из которых делу жизни он отдал 50 лет. Тракторист, водитель, механик – вся жизнь прошла за рулём. Поэтому за здоровьем и на заслуженном отдыхе следит тщательно: обследуется ежегодно. А когда приезжает мобильная бригада врачей – приходит обязательно.

Для обследования в Верхние Каргалы приехали жители Нижних Каргалов и Каргалыбаша. И для многих – это единственная возможность попасть к узким специалистам, не тратя силы и средства на дорогу в райцентр.

И главное: вниманием пациенты не обделены. Полный список врачей – внушительный: хирург, лор, невролог, эндокринолог, психиатр, нарколог, УЗИ-специалист, терапевт и педиатр. В составе поезда – передвижной маммограф, а ещё можно сдать анализ крови.

За годы проекта медики обследовали 800 тысяч человек. В этом – с начала проведения акции врачи впервые выявили у пациентов свыше 2000 заболеваний, в их числе и подозрения на социально-значимые. Люди вовремя начали лечение, а значит, обрели ещё больше шансов на поправку. Бригады будут курсировать до осени по шести маршрутам. К слову, вместе с опытными специалистами в районы отправляются и студенты старших курсов медколледжей, которые помогают во время приёмов и параллельно перенимают опыт работы.