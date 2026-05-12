В Уфе начались масштабные археологические раскопки

Каждый сантиметр почвы – это страница прошлого. В Уфе начались масштабные археологические раскопки на территории, где в конце XVI века располагался Успенский мужской монастырь, а в XIX веке – Благовещенский женский. Открыть природную книгу истории башкирской столицы взялись уфимские археологи. Долгое время исторический некрополь считался утраченным, памятники были снесены в советские годы. Место его расположения определили лишь в 2024 году во время строительных работ, которые пришлось приостановить.

Слой за слоем археологи подступаются к погребениям, которые могли быть навсегда утрачены под застройкой советского времени, но земля помнит всё. История насчитывает пять храмов, что в те или иные времена располагались на этой территории. Самые известные из них – первый в Южноуральском регионе Успенский мужской монастырь XVI века и построенный три столетия спустя женский – Благовещенский.

Учитывая, что с давних времён существует традиция захоронения при церквях, разумеется, что и в первом случае, и во втором начали возникать кладбища. Однако пострадали они в советское время, особенно после 1970-х годов, потому что практически вся южная часть склона была либо снесена, когда добывали песок, либо перестраивалась, либо сюда впоследствии завозили уже строительный мусор – выравнивали площадку. Альберт Ахатов, старший научный сотрудник отдела археологического наследия Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра РАН

Так, кладбище при церкви окончательно было погребено и утрачено под слоями мусора и земли в несколько метров. Этот насыпной слой и убирали техникой, соблюдая необходимые методики исследований.

В лучшем случае асфальт там в 80–70-е годы появился. И то, что выше него, считаем слоем балласта: тот, который мусор, крошка какая-то, строительный мусор. То, что ниже асфальта, является, скорее всего, культурным слоем. Учитывая, что сразу под асфальтом могли находиться погребения, учитывая этот факт, мы даже последний слой асфальта не стали трогать и решили его взять вручную. Айнур Тузбеков, старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН

В период раскопок археологами будет исследовано порядка 900 кв. метров территории. Все работы, которые пройдут в несколько этапов, оплачивает владелец земельного участка.

Весь археологический материал полученный, мы берём в обработку. Также параллельно проводим палеоантропологические исследования того костного материала, который мы, скорее всего, найдём. Те погребения, которые мы зафиксируем, будут индивидуально рассматриваться и распределяться по конкретным индивида. Проведём максимальное, полноценное научное исследование археологического материала. Илшат Бахшиев, и.о. директора Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН

Согласно историческим справкам, на этом месте было похоронено духовенство монастыря и более 50 важных для истории города персон. И археологи планируют с помощью экспертиз идентифицировать каждое погребение, а представители церкви – провести именное захоронение найденных останков по всем церковным канонам.

Я не скажу, что церковь в восторге от того, что происходят работы, но, с другой стороны, это неотъемлемая часть нашей светской жизни. В настоящее время постоянно где-то ведутся строительные работы, в том числе науке и археологии нужно развиваться, и в любом случае проводятся раскопки, и в результате случается, что находят какие-то останки. В данном случае, раз это уже произошло, мы, соответственно, будем взаимодействовать и всячески оказывать посильную помощь и следить за тем, чтобы не были нарушены моральные и церковные нормы. Олег Глухов, уполномоченный Уфимской епархией РПЦ по взаимодействию со СМИ

Что будет с территорией по окончании археологических исследований, тоже ещё не решено. Но стороны планируют договориться.

Провести сначала мероприятия по сохранению имеющегося оставшегося объекта, а уже в последующем решать, что дальше делать с прилегающей территорией. Но это уже мы будем с епархией. Пока у нас есть договорённость, в том числе и письменная, с епархией, что по результатам археологических раскопок и всех материалов с ними уже будем обсуждать и приходить совместно к решению по данной территории и вообще данного вопроса. Александр Потапчук, директор уфимской строительной компании, владелец участка