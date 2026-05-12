В Башкирии начался сезон активности змей

В Башкортостане – сезон активности змей. Пресмыкающихся можно встретить в разных районах и городах республики, в том числе на дачных участках. Как обезопасить себя и что делать, если змея уже укусила?

Уфимец Пётр Григорьев объездил практически всю республику и не понаслышке знает, что, кроме завораживающих ландшафтов, здесь также немало диких животных, и к встрече с ними нужно быть готовым. Даже прогуливаясь по траве, есть шанс нарваться на ядовитую змею. В такой ситуации важную роль играет экипировка.

С приходом тепла в республике начинается сезон активности пресмыкающихся, а май учёные называют ещё и периодом «змеиных свадеб». Стать незваным гостем такого «торжества» может каждый, ведь наткнуться на животное можно даже на дачном участке. Главное в такой ситуации – сохранять спокойствие и не делать резких движений. Тем более, дикую змею не стоит трогать. Студент УУНиТ Святослав Филонов это правило усвоил ещё в детстве, когда, перепутав ужа с гадюкой, решил её погладить.

К счастью, тогда всё закончилось хорошо. Мальчика доставили в больницу, где ему немедленно ввели сыворотку. Как отмечают эксперты, госпитализация в таких ситуациях крайне важна, впрочем, как и первая помощь.

В целом, среди ядовитых змей в республике только гадюки – обыкновенная и краснокнижная степная. Среди отличительных особенностей – вертикальный зрачок, массивное тело, треугольная форма головы с чётким шейным перехватом, короткий хвост и зигзагообразный узор, у чёрных змей он отсутствует. Если животное укусило, но нет уверенности в том, ядовито оно или нет, следует обратить внимание на след, что остался на коже.