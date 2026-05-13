В Башкирии станет почти по-летнему тепло

В Башкирии в ближайшие дни заметно потеплеет.
Сегодня, 13 мая, в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный и южный, местами порывистый. Ночью температура составит +6, +11 градусов, по востоку – до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +21, +26 градусов.
В четверг, 14 мая, существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет южным, умеренным, днем местами порывистым. Ночью ожидается +8, +13 градусов, в горных районах – до +3 градусов. Днем температура поднимется до +23, +28 градусов.