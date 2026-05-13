Башкирию ждет красивое небесное явление перед рассветом

Утром 14 мая жители Башкирии смогут увидеть на небе Сатурн рядом с Луной.

После соединения с Солнцем 25 марта Сатурн постепенно возвращается на утреннее небо. В последние месяцы планета восходила всего за несколько минут до Солнца и терялась на фоне светлого неба. Сейчас Сатурн появляется все раньше, а к концу мая будет восходить примерно за час сорок минут до Солнца.

14 мая ориентиром для наблюдения станет старая Луна. Она взойдет около 03:55 и будет выглядеть как узкий серп: освещено окажется всего 11% лунного диска.

Сатурн взойдет примерно на 20 минут позже Луны. Перед рассветом оба небесных объекта можно будет заметить очень низко над восточным горизонтом: Сатурн будет находиться в созвездии Кита, а Луна – в созвездии Рыб.

Сатурн можно увидеть невооруженным глазом. Чтобы лучше рассмотреть планету рядом с Луной, стоит воспользоваться биноклем.