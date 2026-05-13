В небе над Башкирией Меркурий станет вечерней звездой

Представители Уфимского планетария рассказали, что Меркурий вступает в зону вечерней видимости.
14 мая в 19:24 планета вступит в верхнее соединение с Солнцем. Из-за близкого расположения к звезде на небосводе, Меркурий не будет виден в течение нескольких дней. В конце мая он будет виден после захода Солнца на фоне вечерней зари у самого горизонта на северо-западе.
Вечерняя видимость Меркурия продлится до его нижнего соединения с Солнцем, которое произойдет 13 июля, после чего у него начнется утренняя видимость.
