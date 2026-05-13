Пьяная мать с ребенком в машине попалась инспекторам в Башкирии

В Бурзянском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Хендай Солярис», за рулем которого находилась 28-летняя местная жительница.

Инцидент произошел в деревне Байназарово. При проверке документов инспекторы заметили у женщины признаки опьянения. В салоне автомобиля находился, непристегнутый и без детского кресла, маленький ребенок.

Женщину отстранили от управления. Медосвидетельствование показало 0,458 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении нарушительницы составили административные протоколы за пьяную езду, непристегнутый ремень и перевозку ребенка без специального кресла. Автомобиль отправили на спецстоянку.