В Уфе пройдёт форум «Российская креативная неделя – Евразия»

Об этом Радий Хабиров написал в социальных сетях. Глава республики встретился в Москве с президентом автономной некоммерческой организации «Креативная экономика» Мариной Монгуш. Стороны обсудили развитие креативных индустрий в Башкортостане.

Этой сфере в регионе уделяется отдельное внимание, отметил глава республики. На регулярной основе проводятся встречи с предпринимателями, в диалоге с ними разрабатываются меры, которые позволят создать комфортные условия для бизнеса. По итогам 2025 года Башкортостан вошел в топ-3 Национальной премии в сфере креативных индустрий.