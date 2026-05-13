Медсёстры Башкирии отметили профессиональный праздник

Медицинские сёстры отметили свой профессиональный праздник. В Башкортостане работают более 24 тысяч сотрудниц медучреждений. Многие из них спасают жизни не только в родном регионе, но и в зоне проведения спецоперации, оказывают помощь раненым бойцам в госпиталях в прифронтовой зоне.

При заборе крови из вены важна не только подготовка к процедуре в виде отказа от приёма пищи утром, но и внутренний настрой пациента, уверена Эльвина Шакурова. Процедурной медсестрой она трудится 13 лет.

Началось как раз таки с меня: решила пойти в колледж процедурный. Также моя сестрёнка поступила в университет на врача. Можно сказать, началось с нас. В младших классах на всяких конкурсах я всегда участвовала, где можно быстрее перебинтовать пациента, и любила уколы делать, не боялась уколов, с игрушками любила вести себя как медсестра.

Эльвина Шакурова, процедурная медицинская сестра гастроэнтерологического отделения Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова

А вот Наркас Галиева выбрала сферу здравоохранения по совету родителей. В профессии уже 22 года, причём трудится в одном месте – в отделении гастрохирургии Республиканской клинической больницы.

Около шести лет являюсь наставником и более 10 человек обучила профессии процедурной медсестры. Главное качество медсестры – это быть милосердным, любить свою работу.

Наркас Галиева, процедурная медицинская сестра отделения гастрохирургии Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова
Фото №1 - Медсёстры Башкирии отметили профессиональный праздник

Огромный опыт в прифронтовой зоне получила старшая медсестра отделения анестезиологии-реанимации Нелля Филинова. В её подчинении более 30 человек. Общий стаж – около 40 лет. Она трижды ездила помогать раненым бойцам, работала в ЛНР.

Волна

С какими ранениями они поступали – это просто не сравнить. Последствия минно-взрывных травм, потом это были последствия обморожений. Помогали врачам, мы гипсовали. Мы обслуживали три отделения, 300 бойцов в день мы перевязывали.

Нелля Филинова, старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации №2 Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова

Но немало тех, кто, даже будучи в тылу, вносит неоценимый вклад. Ирина Назарова – старшая медсестра кардиоцентра. Она несколько лет координирует работу по сбору гуманитарной помощи в медучреждении. Многие пациенты Ирину Назарову узнают и вне работы. Её благодарят за лечение и обращаются за советами.

С добром вспоминаю встречу, время, когда находились на лечении. Пациенту легче обратиться за помощью с каким-либо вопросом к медицинской сестре, врачей они побаиваются, а сестра как будто ближе.

Ирина Назарова, главная медицинская сестра Республиканского кардиологического центра

Всего в медучреждениях республики трудятся более 24 тысяч медсестёр. Они сопровождают в лечении, реабилитации, причём сочетают в своей работе ответственность, а также чуткость и заботу. Даже врачи признают: без медсестёр они как без рук.

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ