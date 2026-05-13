Медсёстры Башкирии отметили профессиональный праздник

Медицинские сёстры отметили свой профессиональный праздник. В Башкортостане работают более 24 тысяч сотрудниц медучреждений. Многие из них спасают жизни не только в родном регионе, но и в зоне проведения спецоперации, оказывают помощь раненым бойцам в госпиталях в прифронтовой зоне.
При заборе крови из вены важна не только подготовка к процедуре в виде отказа от приёма пищи утром, но и внутренний настрой пациента, уверена Эльвина Шакурова. Процедурной медсестрой она трудится 13 лет.
А вот Наркас Галиева выбрала сферу здравоохранения по совету родителей. В профессии уже 22 года, причём трудится в одном месте – в отделении гастрохирургии Республиканской клинической больницы.
Огромный опыт в прифронтовой зоне получила старшая медсестра отделения анестезиологии-реанимации Нелля Филинова. В её подчинении более 30 человек. Общий стаж – около 40 лет. Она трижды ездила помогать раненым бойцам, работала в ЛНР.
Но немало тех, кто, даже будучи в тылу, вносит неоценимый вклад. Ирина Назарова – старшая медсестра кардиоцентра. Она несколько лет координирует работу по сбору гуманитарной помощи в медучреждении. Многие пациенты Ирину Назарову узнают и вне работы. Её благодарят за лечение и обращаются за советами.
Всего в медучреждениях республики трудятся более 24 тысяч медсестёр. Они сопровождают в лечении, реабилитации, причём сочетают в своей работе ответственность, а также чуткость и заботу. Даже врачи признают: без медсестёр они как без рук.