В Башкирии родители погибшего бойца СВО учредили премию для читателей

В Благоварском районе родители погибшего на СВО бойца учредили ежегодную премию для читателей. Гвардии лейтенант Юрий Максимов добровольцем встал на защиту интересов страны в августе 2024 года. Прошёл путь от рядового штурмовика до заместителя командира роты по политической работе.

Боец награжден государственными и ведомственными наградами. Его жизнь оборвалась 5 августа прошлого года при взятии города Красноармейска. Вся его трудовая биография была связана с обучением и воспитанием детей. Юрий Максимов работал педагогом по истории в школе села Языково. Поэтому позывной «Учитель» сам нашел его в военной среде. В память о сыне его близкие приняли решение учредить премию «Лучший читатель года».