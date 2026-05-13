В Уфе прошел турнир по художественной гимнастике «Аленький цветочек»

В Уфе прошли республиканские соревнования по художественной гимнастике «Аленький цветочек». На протяжении двух дней спортсменки из Башкортостана и Челябинской области выявляли сильнейших в разных видах программы. Эти старты стали отборочными на всероссийскую спартакиаду сильнейших.

Уверенно выполнила свой номер с булавами Малика Андреева. Упражнения с мячом и обручем тоже получились. Впереди еще один выход на ковер – с композицией с лентой. В целом спортсменка осталась довольна тем, как провела эти соревнования. Все это время гимнастку поддерживали одноклубницы Алиса Арсаева и Диана Сахибгареева. Они на этом турнире заняли третье и шестое место.

Республиканские соревнования «Аленький цветочек» по художественной гимнастике собрали более 300 спортсменок. Кроме представительниц республики, на ковер выходили гости из Челябинской области. Гимнастки выступали в четырех видах программы. Оценивала номера судейская бригада, в которой была и Ольга Фролова – судья всероссийской и международной категории и Ассоциации клубов «Небесная грация».

В зале быть – одно удовольствие. Организаторы молодцы, очень внимательные. Судейская коллегия тоже молодцы. Все справляются. Я знаю многих гимнасток, которые выступали на первенстве России. Просматриваем их динамику и прогресс, над чем работать, и говорим тренерам, на что обратить внимание, какие есть нововведения. Ольга Фролова, судья международной категории по художественной гимнастике

Эти соревнования – разрядные и отборочные. Гимнасткам необходимо выполнить все четыре вида программы и набрать определенную сумму баллов. По итогам выступлений на этом турнире тренеры сформируют состав команды на спартакиаду сильнейших и спартакиаду учащихся России.

Чтобы гимнастка могла хорошо выступить, распределяются виды по дням. Выступают по два вида в один день. Александра Жилкина, главный тренер сборной Республики Башкортостан по художественной гимнастике