В Уфе прошел турнир по художественной гимнастике «Аленький цветочек»

В Уфе прошли республиканские соревнования по художественной гимнастике «Аленький цветочек». На протяжении двух дней спортсменки из Башкортостана и Челябинской области выявляли сильнейших в разных видах программы. Эти старты стали отборочными на всероссийскую спартакиаду сильнейших.
Уверенно выполнила свой номер с булавами Малика Андреева. Упражнения с мячом и обручем тоже получились. Впереди еще один выход на ковер – с композицией с лентой. В целом спортсменка осталась довольна тем, как провела эти соревнования. Все это время гимнастку поддерживали одноклубницы Алиса Арсаева и Диана Сахибгареева. Они на этом турнире заняли третье и шестое место.
Республиканские соревнования «Аленький цветочек» по художественной гимнастике собрали более 300 спортсменок. Кроме представительниц республики, на ковер выходили гости из Челябинской области. Гимнастки выступали в четырех видах программы. Оценивала номера судейская бригада, в которой была и Ольга Фролова – судья всероссийской и международной категории и Ассоциации клубов «Небесная грация».
Эти соревнования – разрядные и отборочные. Гимнасткам необходимо выполнить все четыре вида программы и набрать определенную сумму баллов. По итогам выступлений на этом турнире тренеры сформируют состав команды на спартакиаду сильнейших и спартакиаду учащихся России.
Итоги соревнований подводили в личном зачете. Впереди у победительниц в индивидуальной программе и в многоборье участие в других турнирах. Предстоящие всероссийские спартакиады пройдут в Ульяновске и в Санкт-Петербурге.