Клещи атакуют Башкирию: среди пострадавших много детей

В Башкирии продолжается сезон активности клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, на 12 мая в медицинские организации республики из-за присасывания клещей обратились 2157 человек. Более трети пострадавших – дети, их доля составляет около 36%.

При этом показатель ниже прошлогоднего: за аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 3490 обращений.

В республике продолжают проводить противоклещевые обработки. На начало мая уже обработано 2245 га, всего планируется обработать более 4 тысяч га – это парки, скверы, зоны отдыха и территории детских учреждений.