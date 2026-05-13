В Башкирии назвали главную опасность майского купания

Жителей Башкирии призвали не открывать купальный сезон раньше времени. Официально он стартует 1 июня.

Спасатели Управления гражданской защиты Уфы напоминают, в мае реки и озера остаются опасными. Риск представляет не только холодная вода, но и дно водоемов после весны.

Особенно опасными сейчас остаются реки Белая и Уфимка. В воде могут находиться бревна, металлические предметы и другой мусор.