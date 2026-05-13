В Уфе восстановят кровлю дома после пожара

В Уфе ведутся восстановительные работы после пожара. Об этом рассказали в мэрии.
Напомним, 8 мая на улице Коммунаров загорелся многоэтажный дом. Площадь пожара достигла 500 кв.м.
В доме идет просушка помещений. В некоторых квартирах электричества пока нет, в подъездах свет уже дали. Также ведется обход — проверяются газовые колонки. После осмотра будет включен газ. Обследование и все работы планируют завершить на этой неделе.
Также накануне, 12 мая, состоялась межведомственная комиссия по включению дома в краткосрочный план оперативного ремонта кровли.
