В Стерлитамаке БСК запустила передвижную лабораторию для мониторинга воздуха

Повысить экологическую прозрачность и укрепить доверие жителей города. Башкирская содовая компания запустила передвижную лабораторию для мониторинга атмосферного воздуха. Новый мобильный комплекс позволяет оперативно проводить отбор и анализ проб в жилых районах Стерлитамака и вблизи промышленных площадок предприятия.
Лаборатория на колёсах оснащена современным аналитическим оборудованием, которое позволяет оперативно определять концентрации основных загрязняющих веществ в атмосфере. В общей сложности комплекс позволяет контролировать 18 параметров.
«Для БСК вопросы экологии и промышленной безопасности остаются безусловным приоритетом. Внедрение передвижной лаборатории позволяет нам повысить оперативность контроля и обеспечить максимальную прозрачность экологического мониторинга», – отмечает врио директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии БСК Ильдар Мухамедьянов.