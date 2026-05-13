В Стерлитамаке БСК запустила передвижную лабораторию для мониторинга воздуха

Повысить экологическую прозрачность и укрепить доверие жителей города. Башкирская содовая компания запустила передвижную лабораторию для мониторинга атмосферного воздуха. Новый мобильный комплекс позволяет оперативно проводить отбор и анализ проб в жилых районах Стерлитамака и вблизи промышленных площадок предприятия.

Лаборатория на колёсах оснащена современным аналитическим оборудованием, которое позволяет оперативно определять концентрации основных загрязняющих веществ в атмосфере. В общей сложности комплекс позволяет контролировать 18 параметров.