В Башкирии аэродром «Первушино» отмечает 15-летие

В этом году аэродрому «Первушино» исполняется 15 лет. За полтора десятилетия это место стало кузницей кадров малой авиации. Чем живёт аэродром сейчас – в нашем сюжете.

Рёв мотора, взлётная полоса, выход в небо. Раньше он был пилотом частной авиации, но решил покорять и легкие воздушные судна. За бортом «Саванны» – Георгий Маркосян, он учится летать заново, ведь пилотирование самолетов малой авиации требует особой подготовки. Немного сменил воздушное судно, но все так же остаётся в небе.

Для Максима Горшунова получение пилотской лицензии не означает смену профессии. Это расширение границ его навыков. Биолог из Магадана приехал в «Первушино», чтобы научиться наблюдать за медведями с неба. Легкая авиация используется для учёта популяций, мониторинга миграций и облёта труднодоступных мест.

Совсем скоро этот аэродром снова станет летней кузницей юных пилотов отечественной авиации. Уфимские кадеты ежегодно проходят тут практику, ребята получают первые профессиональные навыки пилотирования. Именно после полётов основная масса воспитанников выбирает профессию лётчика.