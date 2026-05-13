Супруги из Уфимского района отпраздновали золотую свадьбу

50 лет вместе: Марс и Зиля Байбурины из Уфимского района отпраздновали золотую свадьбу. Примечательно, что юбилей они отметили в Год большой и дружной семьи. За долгие годы совместной жизни супруги сумели доказать, что любовь, терпение и преданность друг другу – главные спутники семейного счастья.

Пока супруга накрывает на стол, глава семьи встречает гостей: дочерей, зятя и внуков. Они в этом доме бывают часто, но в этот раз повод собраться особенный – золотая свадьба.

Зиля и Марс Байбурины познакомились в 1975 году в уфимской столовой. 19-летнюю выпускницу кулинарного училища будущий супруг заприметил, когда она стояла на раздаче. Не теряя времени зря, 30-летний мужчина поспешил познакомиться. Так молодые люди начали дружить, а спустя две недели Марс Байбурин предложил Зиле сыграть свадьбу.

Спустя некоторое время в семье родились двое детей. Пока молодая мама занималась малышами, отец семейства трудился в ресторане заместителем директора. Работы было немало, но каждый день ровно в 18:15 папа уже был дома, вспоминают дочки.

Сегодня у Байбуриных уже трое внуков. Рассказывая о бабушке с дедушкой, они вспоминают каникулы, проведенные у них в гостях, и ароматную выпечку, что готовила ненейка.

По словам Марса Байбурина, его жена – истинная хранительница домашнего очага. А вот для нее муж – настоящий глава семьи.