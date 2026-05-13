14-летний подросток попался инспекторам в Уфе

В Уфе сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Хендай Элантра», за рулем которого оказался 14-летний подросток.

Инцидент произошел на улице Александра Спивака в селе Максимовка. Как сообщили в Госавтоинспекции, у несовершеннолетнего не было права управления и необходимых навыков вождения.

В ее присутствии матери юношу отстранили от управления. Транспортное средство поместили на спецстоянку.

Материалы в отношении матери несовершеннолетнего направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там рассмотрят вопрос о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание ребенка.